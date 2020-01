La chanteuse Cheryl cherche un donneur de sperme

Séparée depuis juillet 2018 du chanteur Liam Payne, avec qui elle a eu un petit garçon, Bear, âgé de 2 ans, Cheryl a encore envie de pouponner. Et cela même si elle est toujours célibataire. La chanteuse anglaise de 36 ans a donc décidé d'avoir recours à un donneur de sperme, selon The Times Magazine.

«Si le temps était de mon côté et que j'avais encore la vingtaine, oui j'attendrais et j'opterais peut-être pour une autre option, ou attendre que quelqu'un qui soit fait pour moi entre dans ma vie. On peut rencontrer cette personne et pendant une année tout est formidable, confie-t-elle. Cependant, il n'y a aucune garantie car tant de choses peuvent arriver. La vie est un vieux jeu étrange».

«Ma vie n'est plus basée sur moi»

La Londonienne, qui aimerait avoir deux autres enfants, envisage de trouver un géniteur vivant loin de chez elle. Ceci afin d'éviter d'éventuelles complications par la suite. «Vous imaginez un gars de Newcastle dire: "C'est mon gosse!" Il y a beaucoup de choix à faire et beaucoup de choses auxquelles réfléchir», précise-t-elle.

Et la jeune maman d'ajouter: «Maintenant, ma vie n'est plus basée sur moi ou sur ma carrière. Tout passe en priorité pour ce petit être humain dont je suis responsable». Souhaitant protéger son fils des médias, Cheryl a toutefois posté une tendre photo sur Instagram, le 20 décembre dernier, où elle et lui apparaissent de dos, se tenant la main.

(L'essentiel/lja)