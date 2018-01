Hamilton obsédé par les plans à trois, selon son ex

Six mois après sa rupture avec Nicole Scherzinger, en 2015, Lewis Hamilton s'était consolé dans les bras du top Veronica Valle. Leur relation a été brève, mais la Britannique de 26 ans en garde un souvenir mémorable. Elle dévoile aujourd'hui des détails étonnants sur la personnalité du champion de Formule 1, notamment sur ses fantasmes.

Elle affirme que Hamilton n'avait qu'une idée en tête: faire des plans à trois avec elle et Karrueche Tran, ex de Chris Brown avec laquelle le pilote était brièvement sorti. «C'était tellement gênant. Cela ne s'est pas produit. Peut-être qu'il plaisantait, je pense qu'il ne l'avait encore jamais fait», a confié Veronica à The Sun.

La jeune femme raconte aussi que l'Anglais de 33 ans en voulait beaucoup à son ex, Nicole Scherzinger. «Il la traitait de tous les noms», se souvient la brune. Il faut dire que la chanteuse n'a jamais pris au sérieux le champion quand il a tenté de se lancer dans la musique. Quand elle venait le voir au studio d'enregistrement, elle passait son temps à critiquer sa façon de chanter. Il l'aurait très mal vécu. «Elle voulait se marier, mais lui n'était pas prêt. Elle pensait qu'il allait lui demander sa main. Il ne l'a pas fait et ça l'a rendue folle», ajoute Veronica Valle. Nicole et Lewis ne se seraient plus jamais reparlé.

(L'essentiel/lja)