Selena Gomez fait son grand retour

Les 144 millions de followers de Selena Gomez ont de quoi retrouver le sourire. Ce mardi, la chanteuse de 26 ans a fait son grand retour sur les réseaux sociaux après quatre mois d'absence. «Bienvenue mon bébé», «Tu nous avais manqué», peut-on lire en guise de commentaires.

C'est par le biais d'une série de portraits en noir et blanc que la star a tenu à souhaiter la bonne année à ses fans et à les remercier pour «leur amour et leur soutien». «L'année dernière était une année de réflexion, de défis et de croissance. Ce sont toujours ces défis qui vous montrent qui vous êtes et ce que vous êtes capable de surmonter. Je vous aime tous», a-t-elle écrit.

Ce retour est la preuve que Selena Gomez n'oublie pas ceux qui la suivent depuis des années. Il faut dire qu'elle se doit de les choyer: jusqu'au 30 octobre 2018, la jeune femme était la personne la plus suivie sur Instagram. Elle a depuis été détrônée par Cristiano Ronaldo.

Pour rappel, Selena n'avait plus rien publié sur son compte Instagram, depuis septembre 2018. Elle avait alors annoncé qu'elle prenait une pause des réseaux sociaux et avait rappelé aux fans de ne pas publier de commentaires négatifs. Souffrant d'un lupus, elle avait ensuite été hospitalisée en unité psychiatrique, après avoir été victime d'une violente crise de nerfs.

(L'essentiel/szu)