Le Franco-Américain a donné une interview pour la promo du film «My Beautiful Boy», qui sort le mercredi 6 février, au Luxembourg.

«My Beautiful Boy» suit le combat d'un jeune accro au cristal-meth et de son père qui fait tout pour le sortir de la drogue. Quelles sont vos relations avec votre père?

Timothée Chalamet: Mes relations avec mes parents n'ont rien à voir avec le film. Mon père m'a toujours parlé en français dans mon enfance et il m'obligeait à lui répondre dans sa langue, ce qui m'énervait. Maman m'a forcé à apprendre le piano très jeune aussi et je détestais ça. Aujourd'hui, je leur suis reconnaissant car, sans la connaissance du français et savoir jouer du piano, je n'aurais jamais décroché mes récents films lors d'auditions. C'est grâce à eux si je garde la tête froide face au succès.

À 23 ans vos partenaires, comme Steve Carell qui incarne votre père dans ce film, disent que vous réagissez comme un gars beaucoup plus mur que les jeunes de votre âge...

C'est possible. L'attention qui a été portée sur ma personne l'an passé m'a forcé à trouver mes marques dans le show-biz. Dans ma carrière, c'est vrai que j'ai appris vite à être plus adulte et responsable dans mes choix. J'ai vite appris de mes échecs car, à l'école, j'étais souvent nul et je me plantais dans mes auditions. Mais quelqu'un m'a dit que le cerveau d'un garçon n'est pas totalement formé avant ses 25 ans. Alors j'ai encore deux ans pour apprendre (rires). Je ne veux pas passer à côté de ma jeunesse alors dans ma vie privée, je fais tout pour rester un gamin le plus tard possible.

On vous a beaucoup vu avec Lily-Rose, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp ces derniers mois. Est-ce le grand amour?

Je ne saurais même pas comment répondre à cette question. Si j'ai appris une chose en 2018, c'est de rester loin de ce que l'on dit, pense ou raconte sur moi car je n'ai aucun pouvoir sur ça. Je revendique le droit de pouvoir sortir avec des amis, une copine ou ma famille sans avoir à regarder derrière moi pour savoir si on me prend en photo.

Votre personnage dans le film exprime ce sentiment d'être isolé et rejeté par tous. Avez-vous connu cela?

Absolument. Je crois que tous les artistes ont l'impression d'être incompris et de ne pas avoir leur place dans la société. Pour moi, cela a commencé encore une fois dès l'école. Autour de moi, tous les jeunes ne pensaient qu'aux fêtes du week-end suivant. Moi, il m'arrivait souvent de rester à la maison par peur de sortir ou de ne pas être accepté par les autres.

Que dire aux lecteurs de L'essentiel pour leur donner envie de voir «My Beautiful Boy»?

J'espère que beaucoup de jeunes vont aller voir mon film. C'est un sujet grave qui parle de dépendance à la drogue, d'une maladie qui est difficile à guérir et qui affecte toute une famille. On est loin d'un blockbuster avec des superhéros de Marvel. Mais j'ose espérer que ceux de ma génération aiment aller au cinéma pour se divertir, s'émouvoir et réfléchir... pas seulement s'éclater devant des cascades et des effets spéciaux.

