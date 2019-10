La starlette Nabilla a accouché d'un petit garçon

Le bébé qu'elle attendait avec impatience est enfin arrivé. Vendredi, Nabilla Benattia a donné naissance à son petit Milann. La starlette de téléréalité et son époux, Thomas, ont aussitôt partagé leur bonheur sur Instagram, en publiant les premières photos de leur bébé. «Je viens de vivre le plus beau jour de toute ma vie... Ce que je ressens aujourd'hui est inexplicable. Mon mari et moi sommes à présent parents. Milann, le fruit de notre amour, est né hier après-midi le 11/10/2019 à 13h06 , un merveilleux petit ange de 3,620 kg. Il se porte à merveille et notre bonheur est infini», a écrit la Franco-Suisse de 27 ans.

De son côté, Thomas exprimé sa joie d'être papa sur Snapchat. «J'ai assisté à l'accouchement, j'ai vu carrément mon fils sortir en direct. C'était fou, incroyable», a-t-il raconté. Cependant, l'arrivée du bébé n'a pas été évidente. «Ça a été très compliqué. Le col de Nabilla ne s'ouvrait pas. Ça a été très long. Donc au bout de trois jours d'attente, c'était très douloureux pour elle, a expliqué le Français. Ils ont décidé de faire une césarienne, donc voilà, elle a accouché par césarienne. Ça a été très difficile car elle voulait absolument accoucher par voie basse donc c'était dur de l'accepter.»

Heureusement pour eux, la jeune maman et le nouveau-né se portent à merveille. «Milann est en pleine forme. Nab est très fatiguée, il faut qu'elle se repose», a précisé Thomas.

(L'essentiel/lja)