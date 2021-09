Will Smith: «Le mariage ne doit pas être une prison»

Mariés depuis 1997, Will Smith et Jada Pinkett Smith se sont bien trouvés. Parents de deux enfants, Jaden, 23 ans, et Willow, 20 ans, les deux acteurs américains sont des modèles de réussite pour leurs fans. Cependant, leur vie de couple n’a rien de classique depuis plusieurs années. Will et Jada ont en effet décidé d’avoir un mariage «ouvert» quand ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient plus vraiment heureux sous la couette.

«Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel. Certains membres de sa famille avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de la mienne, a confié le comédien de 53 ans au magazine GQ. Il y avait d’interminables discussions sur la perfection relationnelle. Quelle est la façon parfaite d’interagir en tant que couple? Et pendant la majeure partie de notre relation, nous avons choisi la monogamie, sans penser que la monogamie était la seule perfection relationnelle. Mais nous avons fini par nous donner mutuellement confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison».

Si le fait d’avoir d’autres partenaires sexuels fonctionne bien pour eux, Will ne veut pas pour autant pousser les gens à les imiter. «Je ne suggère notre route à personne. Mais les expériences, les libertés qu’on s’est données et le soutien inconditionnel, pour moi, c’est la plus haute définition de l’amour», constate-t-il.

