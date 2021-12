«J'ai commencé à boire parce que je me sentais piégé»

«J'ai commencé à boire en partie parce que je me sentais piégé et je boirais certainement encore si j'étais toujours marié»: la confession de Ben Affleck dans le «Howard Stern Show», diffusé sur Siriux XM a fait l'effet d'une bombe sur la planète people. Celui qui roucoule aujourd'hui avec son ex, Jennifer Lopez, ne s'est pas fait que des amis en dézinguant indirectement son ex-femme, Jennifer Garner, qu'il rend ainsi en partie responsable de son alcoolisme.

«Je me disais: "Je ne peux pas partir à cause de mes enfants mais je ne suis pas heureux, que dois-faire?" Et ce que je faisais, c’est que je buvais une bouteille de scotch et je m’endormais sur le canapé», a confié le père de Violet (16 ans), Seraphina (bientôt 13 ans) et Samuel (9 ans).

Des confessions qui ont horripilé certains internautes qui ne comprennent pas que l'acteur rejette la faute sur son ex-femme.

#benaffleck is a trash person. No kid should hear that their dad felt trapped by their mother. #JLo is going to dump him and I can’t wait to watch. https://t.co/0v2A65iusY — Joe’s Girl (@jlshatcher1) December 14, 2021

Ben Affleck confirms...he is still the worst. pic.twitter.com/13gRb3UOIf — Courtney V (@LaVaudreuil) December 15, 2021

Ben Affleck a toutefois indiqué qu'elle était «quelqu'un que j'aime et que je respecte, mais avec qui je ne devais plus être marié». «Nous avons essayé de sauver notre union et puis nous nous sommes dit que ce n'est pas l'image du mariage que nous voulions donner à nos enfants». Les deux acteurs se sont séparés en juin 2015 alors qu'ils allaient fêter leurs dix ans de mariage.

L'acteur, qui fait actuellement la promotion de «The Tender Bar» (réalisé par George Clooney), a également confié avoir hésité à renouer avec Jennifer Lopez, surtout vis-à-vis de ses enfants: «Je ne veux rien faire de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux l'empêcher», insistant sur le fait que leurs deux parents étaient des célébrités, «c'est dur, c'est une croix à porter».

(AFP)

(mc/L'essentiel)