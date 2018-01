Carrie Underwood n'aura plus un si joli minois

Carrie Underwood risque d'avoir une sacrée cicatrice. La chanteuse américaine, gagnante de l'émission «American Idol» en 2005, a annoncé à ses fans qu'elle avait reçu entre 40 et 50 points de suture sur le visage après une chute dans l'escalier de sa maison, en novembre 2017.

«En plus de m'être cassé le poignet, je me suis bien amochée. Je vous épargne les détails dégoûtants de mon opération, mais je ne serai plus jamais la même», a-t-elle expliqué.

La jeune femme de 34 ans a tout de même mentionné qu'elle se sentait prête à affronter le regard des gens: «Cela aurait pu être bien pire. Je dévoilerai bientôt ma nouvelle tête devant une caméra.» En attendant, la blonde n'a publié qu'une seule photo d'elle sur Instagram depuis son accident, où elle apparaît cachée derrière une grande écharpe.

(L'essentiel/lie)