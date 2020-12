Rihanna a un nouveau «boyfriend» célèbre

Près d'un an après sa rupture avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel, Rihanna n'est plus célibataire. C'est en tout cas ce que rapporte la presse people américaine, en faisant ses gros titres sur la relation entre la chanteuse barbadienne et la star du rap américain, A$AP Rocky. Les deux sont amis de longue date, l'artiste aux huit Grammys étant même apparue dans le clip de Flacko, «Fashion Killa». C'était il y a plus de sept ans, et les personnes présentes sur le tournage à l'époque avaient déjà rapporté une liaison entre les deux artistes.

Depuis, Rihanna et Rocky sont restés proches, malgré les rumeurs de relation entre la chanteuse et Travis Scott, pas le meilleur ami du rappeur new-yorkais... Jusqu'à cette sortie dans un restaurant de la Grosse Pomme, le week-end dernier, où les deux stars de 32 ans ne faisaient plus mystère de leur nouveau statut.

Au cours de l'été, le couple avait été réuni dans une vidéo promotionnelle pour Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna. Ils avaient affiché une vraie complicité pour l'occasion. «La chose la plus compliquée en travaillant avec toi, c'est de ne pas rigoler tout le temps», avait déclaré le rappeur.

