«Il m'a violée alors que les caméras tournaient»

C'est avec son podcast «Sorry not sorry» que l'actrice, qui s'est faite connaître notamment pour ses rôles dans «Madame est servie» et «Charmed», a évoqué ce récit glaçant. La voix tremblante, l'initiatrice du très fameux mouvement #MeToo raconte avoir été violée pendant le tournage d'une scène de sexe pendant que les caméras «tournaient encore».

«J’ai déjà partagé mes autres histoires #MeToo, mais je n’ai jamais raconté celle-là publiquement avant (...) C’est toujours très difficile d’en parler», a-t-elle déclaré. Selon l'actrice américaine, les faits ont eu lieu l’année qui a suivi la fin de «Madame est servie», soit en 1993. «L’un des films que je devais tourner avait une scène dans laquelle je devais faire l’amour avec un homme de dix-sept ans plus vieux que moi. Mais les professionnels savent gérer ce genre de situations de manière appropriée, sans dépasser les limites et avec un degré de confiance qui est important. Les prédateurs ne peuvent pas. L’homme qui m’a agressée n’était pas un professionnel», a confié Alyssa Milano, encore très touchée.

Too many of us have #MeToo stories. There is power in these stories, power that has changed the world in the two years since the hashtag brought us together.



In a moving new episode, @Alyssa_Milano shares her never-before-told story, and many of yours. https://t.co/u9UeK7aGKL pic.twitter.com/wRDIZChvuE