Nick Jonas et Demi Moore seraient en couple

Depuis qu'elle s'est séparée d'Ashton Kutcher, en 2013, Demi Moore a fréquenté plusieurs hommes plus jeunes qu'elle. Parmi ses compagnons de ces dernières années, on peut citer l'artiste Sean Friday et le marchand d'art Vito Schnabel (tous deux âgés de 31 ans) et le propriétaire de restaurants Harry Morton, (36 ans).

En ce début d'année 2018, Radar Online révèle que l'actrice de 55 ans est en couple avec un chanteur de 30 ans son cadet en la personne de Nick Jonas. Selon le site, c'est Rumer, la fille de Demi, qui a présenté les deux artistes il y a déjà plusieurs mois. «Elle sait que Demi est attirée par les mecs plus jeunes et elle s'est dit que comme Nick avait déjà eu des expériences avec des femmes plus âgées, il pouvait être motivé par une relation amoureuse», a confié une source. Nick a en effet été en couple avec la comédienne Kate Hudson, 38 ans, et la chanteuse Delta Goodrem, 33 ans.

L'aînée de l'héroïne de «Striptease» avait vu juste. Selon les renseignements de Radar Online, Demi et Nick se fréquentent depuis le mois de mai 2017. Ils n'en ont cependant parlé qu'à leurs proches et ne souhaitent pas apparaître ensemble devant les photographes. Pour se voir, ils utilisent le loft d'un de leurs amis à Los Angeles. Plus que le chanteur, c'est l'actrice qui préfère rester discrète. «Elle refuse d'être humiliée en public comme elle l'a été quand Ashton Kutcher l'a quittée», a précisé la source.



(L'essentiel)