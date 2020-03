Shia LaBeouf remet le couvert avec son ex-​​femme

La vie sentimentale de Shia LeBeouf, 33 ans, est loin d'être un long fleuve tranquille. Il s'est remis en couple avec son ex, Mia Goth, 26 ans. Vendredi 27 mars, alors que la pandémie du coronavirus fait rage en Californie, les deux acteurs ont fait une balade à vélo dans un parc à Los Angeles. C'est là qu'ils ont été vus en train de s'embrasser tendrement, assis sur un banc, comme le montrent les photos publiées dans le Daily Mail.

Ce retour de flamme est plutôt surprenant quand on sait que la relation entre l'Américain et la Britannique, qui se sont rencontrés sur le tournage du film «Nymphomaniac», en 2012, a été tumultueuse. En juillet 2015, le héros de «Transformers», connu pour sa santé mentale fragile et ses problèmes d'alcool, avait confié lors d'une interview qu'il avait eu une dispute avec sa copine et qu'il «aurait pu la tuer».

En juillet 2016, Shia et Mia s'était dit «oui» lors d'une cérémonie à Las Vegas, dirigée par un sosie d'Elvis. Deux ans plus tard, ils demandaient le divorce. «Leur séparation a été amicale», avait déclaré l'agent du comédien. En septembre 2018, Shia avait commencé une nouvelle relation avec FKA Twigs qui, en 2017, avait rompu avec Robert Pattinson, après trois ans de relation. Cependant, la romance entre Shia et la chanteuse anglaise avait fini par devenir trop «compliquée». Ils avaient rompu dix mois plus tard.

(L'essentiel/lja)