Adele complice d'une demande en mariage

New life goal: Get engaged in front of @adele. pic.twitter.com/ybfa922aHg — CBS (@CBS) November 15, 2021

Ashley se souviendra longtemps de la manière dont Quentin, son compagnon, l'a demandée en mariage: le jeune homme a en effet mis un genou à terre devant la scène du Griffith Observatory où se produisait Adele pour CBS.

La chanteuse a d'abord demandé le silence, fait baisser les lumières. Ashley est alors apparue, les yeux bandés, guidée par son compagnon. En recouvrant la vue, la jeune femme était un peu perdue: «Mais qui sont ces gens?», déclenchant l'hilarité du public composé essentiellement de célébrités. «Je sais que tu seras une mère fantastique pour nos enfants un jour, et je t’aime», a confié Quentin avant de lui poser la question fatidique.

Très émue, la jeune femme a évidemment répondu oui et Adele est sortie de l'ombre pour interpréter leur chanson, «You Make Me Feel My Love». «Dieu merci tu as dit oui, sinon je n’aurais pas su à qui chanter cette chanson», a-t-elle lancé dans un grand éclat de rire.

Ce n'est pas la première fois qu'elle joue le jeu. En 2016, à Belfast, la chanteuse avait aidé une jeune femme à convaincre son petit ami de lui dire «oui» devant des milliers de personnes.

(mc/L'essentiel)