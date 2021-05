La jolie promesse de Kate à la petite Mila, 4 ans

«Bonjour votre Altesse Royale!», lance Mila d'une voix visiblement ravie. La petite fille de 4 ans a eu la chance de parler directement à la duchesse de Cambridge dans le cadre du projet «Hold Still», lancé par la femme du prince William l'année dernière.

Passionnée de photographie, elle a mis les Britanniques au défi de se prendre en photo pendant le confinement et le cliché de Mila a été sélectionné parmi les 100 «meilleurs» retenus pour un livre et une exposition.

Sur cette photo, on voit la petite fille, malade, derrière une fenêtre, faire un signe à son papa, contraint de rester dehors. Son père et sa grande sœur ont en effet été obligés de quitter la maison pour ne pas risquer de contaminer Mila, en chimiothérapie depuis quatre mois. Touchée par l'émotion qui se dégage de cette photo, la duchesse de Cambridge a décroché son téléphone et appelé la petite fille l'automne dernier. Un échange qui vient d'être publié sur la chaîne YouTube du couple.

«Tu as un costume?», lui demande la petite fille. «Je ne porte pas de costume de princesse, je le crains Mila mais toi, est-ce que tu as des costumes à la maison? Quelle est ta couleur préférée?». Rose, comme de nombreuses petites filles. «Ok, quand un jour, je l'espère, on se rencontrera Mila, je me souviendrai qu'il faut que je porte ma robe rose pour toi».

Une promesse qui a enthousiasmé la petite fille: «Yay!!». Alors que la duchesse s'entretient avec sa maman, Mila les interrompt: «Je connais tous les prénoms de tes enfants!», avant de nommer Charlotte, George et Louis.

À noter que la petite fille a pu retrouver les bras de son papa, après sept semaines loin de lui.

La Duchesse aime la couleur et ne devrait pas à avoir de mal à trouver la bonne robe.

(mc/L'essentiel)