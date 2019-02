Enceinte, Kayla Itsines soulève de la fonte

Kayla Itsines est enceinte de 26 semaines. Le 21 janvier, la coach sportive la plus célèbre d’Instagram s’est sentie obligée de répondre aux accusations de ses fans. Ils lui reprochent de faire trop de fitness et de mettre en danger la santé de son bébé.

Depuis qu’elle a annoncé sa grossesse, l'Australienne de 27 ans continue de partager des vidéos d’exercices sur Instagram. Sauf qu’elle a ajusté les mouvements à sa situation: pas de sauts ni de poids lourds. Pourtant, elle se fait «mom shamer» (le fait de critiquer une mère pour ses choix en tant que parent).

«Je suis souvent épuisée»

«Je ne lève pas de poids lourds, écrit-elle sur Instagram. En fait, j’ai réduit de moitié la charge que je porte habituellement. Donc, en réponse à vos questions sur mes vidéos d’entraînement… Non, les poids ne sont pas trop lourds. Non, je ne blesse pas le bébé. Non, ma fréquence cardiaque n’est pas supérieure à 150 (pour celles qui me le demandent) et oui, vous pouvez lever des poids pendant votre grossesse».

Deux jours plus tard, elle a écrit un autre message à ses followers, mais cette fois-ci, destiné tout spécialement aux mères qui pourraient être découragées en la voyant faire autant de sport. Elle a été honnête quant à son état de fatigue: «Je sais qu’on dirait que je suis en super forme, mais sachez, mesdames, que ma grossesse n'a pas été un voyage facile. Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression lorsque vous me regardez faire des exercices. J’ai besoin que vous compreniez que mes séances de sport ne sont pas le reflet de ma journée. Je suis souvent épuisée».

Malgré des débuts difficiles, Kayla dit se «sentir beaucoup mieux» depuis les quatre dernières semaines. Elle devrait accoucher en mai. D’ici là, elle continue d’adapter son entraînement à sa grossesse.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)