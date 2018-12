Kourtney part en vacances avec son ex et sa copine

Kourtney Kardashian et le père de ses enfants Scott Disick sont en bons termes, apparemment! Ils sont partis en vacances, avec la nouvelle petite amie de son ex compagnon, Sofia Richie, comme on a pu le voir sur des photos publiées par TMZ.com.

Kourtney Kardashian a voulu prouver que tout allait bien entre elle, son ex Scott Disick et sa nouvelle petite-amie Sofia Richie en partant en vacances avec le couple au Mexique.

La star de la télé-réalité s'est séparée du père de ses trois enfants en 2015 après une relation de 9 ans, et elle aurait été particulièrement outrée lorsqu'elle a appris, cette année, que son ancien compagnon avait présenté sa nouvelle amoureuse, la très jeune Sofia Richie, 19 ans, à leurs 3 enfants. Mais il semblerait donc que ce conflit soit résolu, puisqu'ils se sont d'abord retrouvés pour un dîner à Los Angeles en novembre dernier, avant de partir en week-end à Cabo San Lucas, avec les enfants.

Des images, postées sur TMZ.com, montrent Kourtney Kardashian et Sofia Richie côte à côte sur des transats, pendant que Scott Disick joue avec sa fille Penelope et ses deux fils Mason et Reign sur la plage.

Kourtney Kardashian : En vacances avec son ex Scott Disick et Sofia Richie https://t.co/EXbRegKXh7 pic.twitter.com/5edY7iyXcA— Purepeople.com (@purepeople) 24 décembre 2018

Kourtney Kardashian, de son coté, s'est séparée de son boyfriend Younes Bendjima, en août dernier.

(L'essentiel/Cover Media)