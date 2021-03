«Moundir is back!»: l'ex-​​aventurier va mieux

«Ça y est le plus dur est passé», a écrit sa femme sur Instagram en citant une phrase de Louis Pauwels: «Contre la peur, un seul remède, le courage». «Moi je diras aussi et surtout la foi, tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour», a-t-elle lancé, avant de conclure «Moundir is back!».

Une semaine après les premiers messages alarmants le concernant, l'ex-aventurier de Koh Lanta semble donc avoir repris du poil de la bête. Mercredi dernier, sa femme postait une vidéo dans laquelle elle annonçait qu'il était sous oxygène puis postait un message deux jours plus tard en évoquant un possible transfert en réanimation. Devant l'emballement médiatique, elle s'était ensuite fendu d'un communiqué pour expliquer clairement la chronologie des événements.

Si son état de santé s'améliore, il est certain qu'il reprendra rapidement le contrôle de ses réseaux sociaux et donnera physiquement de ses nouvelles à son demi-million de followers.

(mc/L'essentiel)