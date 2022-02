Nabilla: «Je me suis vomi dessus, quelle horreur!»

Enceinte de son deuxième enfant et s’apprêtant à entrer dans le troisième trimestre, Nabilla a confié être totalement épuisée par sa grossesse. «Je pense que le dernier trimestre n’est pas facile parce qu’on prend du poids, on porte le bébé, on prend des kilos et on est de plus en plus fatiguée et impatiente», a-t-elle déclaré sur Snapchat, samedi.

Selon la maman de Milann, le premier trimestre reste toutefois le pire: «On a un chamboulement hormonal, des boutons, de la fatigue, des vomissements de bon matin… Des fois, je me réveillais à 4h ou 5h du matin pour aller vomir, a-t-elle poursuivi. Une fois je me suis même vomi dessus, quelle horreur!»

«La plus belle chose sur Terre»

Le 22 février, la Suissesse de 30 ans s’était étonnée de ne faire que manger du matin au soir. Malgré tous ces effets secondaires, la starlette vit sa grossesse avec un immense bonheur: «L’essentiel c’est que le bébé se développe bien, le reste honnêtement, je m’en fous un peu», a-t-elle confié. Et d’ajouter: «Tomber enceinte est la plus belle chose qui puisse exister sur Terre.»

Jeudi dernier, la femme de Thomas Vergara avait confié en story qu’elle avait pris 14 kilos depuis le début de sa grossesse: «Il va me rester à peu près trois mois. Ce sont toujours les plus compliqués parce qu’on gonfle de partout». La semaine précédente, Nabilla annonçait qu’à 24 semaines, son bébé avait «la taille d’une papaye».

L’accouchement de Nabilla est prévu pour mai 2022. Son mari Thomas Vergara et elle ont décidé de garder la surprise du sexe de l’enfant. Le couple avait annoncé la grossesse le 4 février 2022, après l’avoir longtemps gardée secrète:

(L'essentiel/MaG)