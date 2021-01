Les conseils coquins de Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter a donné quelques conseils aux femme célibataires pour combattre la solitude pendant la pandémie. Elle a expliqué dans une interview pour The Daily Mail que cette année avait été difficile pour les personnes seules.

La star de «The Crown» a offert ses recommandations pour aider à éviter la solitude dans le cadre d'une nouvelle campagne vidéo pour l'application de rencontres Bumble. Dans une interview pour le Daily Mail, l'actrice britannique a également incité les gens à prendre le temps de simplement «rester au calme».

Période «incroyablement difficile»

«Procurez-vous un vibromasseur. Et une couverture lestée pour les câlins, a-t-elle préconisé. Aussi, ne faites rien. Quand le monde devient fou, quand tu es sous le choc de quelque chose, c'est le moment de ne rien faire, de rester tranquille. Oubliez les progrès. Soyez, simplement, a-t-elle suggéré. Visez à prendre le thé l'après-midi et rien de plus ambitieux.»

La star de 54 ans est actuellement en couple avec l'écrivain Rye Dag Holmboe, mais elle a reconnu que ses amis célibataires avaient vécu une période «incroyablement difficile» pendant la crise du coronavirus, en particulier pendant le confinement.

«Les femmes peuvent souvent se blâmer mais le fait est que ça a été une année impossible, a expliqué l'actrice. Mais l'impossibilité est toujours la mère de la créativité et il existe encore des moyens de rencontrer des gens en ligne», a-t-elle affirmé.

(L'essentiel)