Au début de l’interview, il n’était pas question de samba, de confier des petits secrets. Ander Herrera avait commencé calmement, en parlant de Jesé Rodríguez, l’une des idoles de La Resistencia (émission de télévision): «Il me semble être un excellent enfant. Mais je suis un peu un salaud, car lors de l’avant saison dans le gymnase, je jouais une de ses chansons. Maintenant, il est beaucoup plus concentré sur le football et gère de bonnes qualités de football, ce qui se passe, c’est qu’il a eu une blessure très grave et cela prend du temps à surmonter».

En citant Jesé, prêté au Sporting Portugal par le PSG, Ander Herrera a finalement regretté que l’ancien joueur du Real Madrid ne soit pas présent lors des anniversaires de Neymar: «Le jour de l’anniversaire, il n’a pas pu y aller. Je suis vraiment désolé pour Jesé». L’ancien de Manchester United a donc dévoilé les coulisses de l’anniversaire du Brésilien. L’attaquant du PSG avait loué un très bel endroit et avait organisé deux événements à l’intérieur. Un pour les footballeurs mariés au dernier étage de l’immeuble et un événement pour les célibataires au rez-de-chaussée.

«Quand Neymar fait quelque chose, il le fait pour passer un bon moment. Et il a organisé cet événement pour passer un bon moment. Et la vérité: je l’ai félicité. Bien sûr, ma femme ne me laissait pas aller aux toilettes ni descendre au rez-de-chaussée», s’amuse Ander Herrera, qui a dû se contenter de danser une samba avec son épouse. Qui a dit qu’il n’y avait pas d’ambiance dans le groupe parisien?

(L'essentiel/Christian Maillard)