L'actrice de «Shameless» en a marre d'Hollywood

Après huit ans dans le milieu du show-business, Emma Kenney a ressenti le besoin de faire une pause pour prendre soin d'elle. «Je vais chercher de l'aide pour mes combats. Je vais y travailler et faire de meilleurs choix», a déclaré l'actrice de 18 ans à «In Touch», sans préciser quels étaient exactement les combats évoqués.

Cependant, la jeune femme n'a pas caché qu'elle avait fait des choses illégales pour une personne de son âge durant les derniers mois. «J'étais naïve et très immature. Ce n'était pas sain et ça me faisait me sentir encore plus mal, anxieuse et dépressive. C'était une pente glissante et je ne voulais pas toucher le fond. Je savais qu'il fallait que j'arrête», a-t-elle confié.

Emma, qui en plus de son rôle dans «Shameless» joue dans le reboot de «Roseanne», veut surtout apprendre à gérer le stress autrement qu'en sortant faire la fête jusqu'au petit matin avec des personnes plus âgées qu'elle. «Je pense simplement que, pour ma santé mentale, j'ai besoin d'une pause et de m'éloigner un moment de Hollywood», précise-t-elle.

La brune a d'ailleurs averti ses followers qu'elle allait se retirer des réseaux sociaux et partir de Los Angeles. «Ça peut paraître cliché, mais cette ville et cette industrie peuvent vraiment vous faire du mal», a-t-elle écrit sur Instagram.

(L'essentiel/jfa)