Un coup de main pour retrouver un mec

Jennifer Aniston se serait tournée vers Courteney Cox dans l'espoir qu'elle lui trouve chaussure à son pied. L'actrice américaine et Justin Theroux ont annoncé qu'ils mettaient fin à leur mariage cette année, et ce dernier a depuis été lié à Emma Stone et Selena Gomez. Mais alors que la star de 49 ans n'aurait pas encore retrouvé l'amour, une source a affirmé qu'elle comptait sur son ancienne partenaire de «Friends» pour l'aider dans sa tâche.

«Elle a demandé à Courteney de l'aider à trouver quelqu'un. Elle a l'impression que c'est à son tour de s'y remettre, a déclaré une source au magazine britannique Closer. Sortir avec des hommes beaucoup plus jeunes ne l'intéresse pas, mais elle aimerait trouver une relation amoureuse et heureuse sur le long terme». La vedette de «Cougar Town» est actuellement fiancée à Johnny McDaid, du groupe Snow Patrol, et le couple devrait se marier très prochainement. Sans surprise, l'actrice de 54 ans souhaite aider Jennifer Aniston à trouver son bonheur.

Sacré tableau de chasse

«Courteney est absolument ravie d'être à l'affût d'un nouvel amour pour Jen, a ajouté la source. Apparemment, elle a déjà aligné quelques prétendants potentiels, y compris un agent de talent de Hollywood que Jen a rencontré auparavant, un réalisateur et une personne bien connue de l'industrie de la musique qu'elle connaît grâce à Johnny».

Parmi les anciens amoureux de Jennifer Aniston figurent son ex-mari Brad Pitt, sa co-vedette de «La Rupture», Vince Vaughn et le chanteur John Mayer. Cependant, la source est catégorique sur le fait qu'elle cherche un type très différent d'homme cette fois. «Jen en a fini avec les jeux et ne veut pas sortir avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup, mais qui ne la décevra pas, a expliqué la source. Elle ne cherche pas un conte de fées, mais une vraie relation avec quelqu'un qui est terre-à-terre et lui permettra d'être elle-même».

(L'essentiel)