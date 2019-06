Winnie Harlow ne veut pas qu'on la plaigne

Les taches blanches sur son corps et son visage lui ont valu insultes et harcèlement durant son enfance. Aujourd'hui, elle est l'un des top-modèles les plus demandés du monde. Sa différence, Winnie Harlow en a fait une force. «Un jour, j'ai réalisé que je m'en fichais de ce que les autres pensaient de moi, a -t-elle confié dimanche dans «Sept à Huit», sur TF1. Avant, je considérais que leur opinion avait plus d'importance. Quand des personnes ne me trouvaient pas belle, c'était comme si je leur laissais décider de ce qu'était la beauté. Quand j'ai pris le pouvoir et que je me suis dit que je me foutais de savoir si on me trouvait belle ou non, mon état d'esprit a changé».

Atteinte de vitiligo, maladie qui dépigmente la peau, depuis l'âge de 4 ans, la Canadienne d'origine jamaïquaine a mis du temps à se rendre compte de sa particularité physique. «Parce que ma famille me trouvait normale. C'est le regard des autres qui m'a fait me sentir différente. J'avais des camarades de classe pas sympas. J'ai été harcelée, injuriée», s'est-elle souvenue. Des parents d'élèves affirmaient même que sa maladie était contagieuse et que les autres enfants ne devaient pas l'approcher.

«Je n'ai pas envie qu'on me plaigne pour autant. Je suis contente d'être ce que je suis», a précisé la jeune femme de 24 ans, qui souhaite toutefois que ce genre de choses n'arrive plus dans les écoles. «Cela va au-delà du vitiligo. Chaque enfant devrait avoir davantage confiance en lui, dit-elle. Qu'il sache que sa différence, c'est ce qui le rend génial et unique». Winnie, qui voulait devenir journaliste, faisait des photos en portant des créations d'amis qu'elle postait sur les réseaux sociaux. C'est là que le photographe anglais Nick Knight l'a repérée et que sa carrière a commencé en 2014. «J'ai été flattée qu'un tel photographe veuille travailler avec moi: une fille de Toronto qui allait étudier le journalisme».

Égérie des plus grandes marques, la belle d'1,75 m aime casser les diktats de la mode. «Je ne suis pas si grande et pas la plus mince des mannequins non plus, a-t-elle dit. J'ai des fesses, des hanches...». Et souhaiterait-elle avoir recours à un traitement pour atténuer ses marques, comme d'autres personnes atteintes de vitiligo l'ont déjà fait? «Personnellement non, a confié la copine du rappeur Wiz Khalifa. Mais c'est à chacun de prendre cette décision. C'est un choix personnel».

L'interview de Winnie Harlow dans «Sept à Huit», sur TF1:

(L'essentiel)