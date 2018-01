Justin Bieber, «être infâme» ou «cœur d'or»?

Depuis qu'il s'est remis en couple avec Selena Gomez, Justin Bieber s'est attiré les foudres de la mère de la chanteuse et de ses proches. Outrée de le voir de nouveau avec sa fille, Mandy Teefy avait fait savoir à la presse que le Canadien de 23 ans était toxique pour Selena et qu'il risquait de lui briser encore le cœur. Face à cet acharnement envers Justin, la mère du chanteur, actuellement en vacance avec lui aux Maldives, a pris sa défense.

Pattie Mallette a ainsi publié sur Instagram un long message vantant les mérites de son fils, avec une photo où ils posent enlacés sur un yacht, face à un décors paradisiaque.

«Fière de toi»

«Je suis si fière de l'incroyable jeune homme que tu es et du jeune homme que tu deviens. Aucun d'entre nous n'est parfait et ne le sera jamais, a-t-elle écrit. J'admire ton caractère et ton intégrité. Tu grandis magnifiquement et avec sagesse. Tu es si drôle que je me retrouve à rire à haute voix quand je suis seule en me souvenant de quelque chose que tu as dit ou fait. Et tu as un cœur d'or. Je t'aime à la folie. PS : Est-ce que je t'ai dit que j'étais fière de toi?»

De quoi remettre en place les proches de Selena, dont l'un avait notamment déclaré en octobre dernier que Justin était «un être infâme».

