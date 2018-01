Kourtney Kardashian se la coule douce

Depuis qu'elle a retrouvé l'amour avec Younes Bendjima (24 ans), Kourtney Kardashian semble plus épanouie que jamais. Inséparable, le couple est parti pour quelques jours à Punta de Mita, au Mexique. Soleil, piscine et farniente sont au programme. L'Américaine de 38 ans a posté plusieurs clichés de cette escapade sur son Instagram, en précisant que «le guacamole est juste extra». Et le paysage aussi!

(L'essentiel/fda)