Emily Ratajkowski s'est exprimée à l'occasion de la première de son nouveau film, «I Feel Pretty», où elle partage l'affiche avec la comique Amy Schumer.

Vous avez surpris tout le monde en vous mariant quelques semaines après avoir rencontré votre époux, le producteur Sebastian Bear-McClard. Pourquoi ce mariage rapide en février dernier?

Pourquoi pas? Quand on est amoureux, il ne faut pas avoir peur. J'adore être mariée et je prends un vrai plaisir à enfiler ma bague de mariage tous les matins en débutant ma journée. Je n'ai pas encore l'habitude de dormir avec. Il y a quelque chose de très bizarre dans notre société, où une jeune actrice devrait cacher sa vie privée ou son mariage. Moi, je suis fière de montrer ma bague dès qu'on me le demande.

La rumeur circule que vous êtes enceinte depuis plusieurs jours. Qu'en est-il?

Non, je ne suis pas enceinte mais je reconnais que c'est un peu de ma faute car j'ai posté sur Instagram une photo où j'étais dans un arbre fruitier et je tenais un gros agrume sur le ventre.J'ai écrit comme commentaire «Bearing Fruit» (porter des fruits). Beaucoup de gens ont tout de suite pensé que j'étais enceinte car on peut aussi dire «Bearing Child» lorsqu'on attend un heureux événement.

Donc vous n'êtes pas prête à être maman?

Pas dans les mois qui viennent en tout cas (rires). Mais je trouve adorable qu'autant de fans m'aient envoyé des messages de félicitations et de soutien.

Vous incarnez la fille parfaite dans «I Feel Pretty», aux côtés d'Amy Schumer. Cela doit être un sacré challenge d'avoir cette image, non?

Moi parfaite? C'est juste un jeu! Je ne pense pas que j'aurais accepté ce rôle s'il ne s'agissait pas d'une comédie. Amy est la plus talentueuse des comiques de sa génération et elle a un vrai don pour déclencher les fous rires. Dès notre première rencontre, j'ai su que ce tournage serait fun. Incarner la fille parfaite n'est qu'une image dans un film car on a tous nos défauts.

Avoir une image provocante lors de vos apparitions, est-ce aussi important?

Pendant plusieurs années, j'avais du mal à supporter la perception que les autres avaient de moi car j'entendais souvent des gens dire: «Oui, elle est belle mais elle doit être idiote». Quand je lisais un article sur moi, il était souvent écrit: «Elle est belle et elle sait lire un livre» comme s'il était sous-entendu autre chose. «I Feel Pretty» m'offre l'opportunité de remettre les choses en place. Mon personnage de Mallory semble parfait en surface, mais a plein de problèmes, comme toutes les filles de sa génération.

Regardez la bande-annonce du film «I Feel Pretty»:

(L'essentiel/Henry Arnaud)