Kate a tenu sa promesse à la petite Mila

La duchesse de Cambridge avait appelé la petite Mila l'automne dernier, pour lui dire à quel point elle avait été touchée par la photo que sa maman avait envoyée: on y voyait la petite fille - de 4 ans à l'époque - derrière la fenêtre de sa maison, faire un signe à son père contraint de rester dehors pour ne pas risquer de l'infecter alors qu'elle suivait une chimiothérapie pour combattre la leucémie. Un cliché qui avait été réalisé dans le cadre de «Hold Still», une grande opération par Kate, passionnée de photographie, qui demandait aux Britanniques de partager leur expérience de confinement.

Lors de ce coup de téléphone, la femme de William avait promis à la petite fille de s'habiller en rose - sa couleur préférée - quand elles se rencontreraient. Et la duchesse a tenu parole: jeudi, elle a revêtu sa plus jolie robe rose pour accueillir l'enfant au Palais de Holyrood à Édimbourg (Écosse), où elle est actuellement en voyage avec son mari.

Une expérience qui a visiblement ravi la petite fille, en témoigne la vidéo postée sur les réseaux sociaux des Cambridge. Le tout accompagné par le thème musical de la «Reine des Neiges». Un vrai conte de fées.

It was so lovely to host Mila in her beautiful pink dress for tea at the Palace of Holyroodhouse today #HoldStill2020 pic.twitter.com/ilnx32MxlY

In the week prior to lockdown last year, Mila’s family took the difficult decision to isolate in different households to protect Mila, who at this point was only 4 months into her chemotherapy journey for leukaemia.



Today, Mila and her family visited the Palace of Holyroodhouse pic.twitter.com/YJ36Zwx1LE