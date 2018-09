Accusée d'infidélité, Noah Cyrus se fait plaquer

Leur romance n'aura pas duré longtemps. En couple depuis un mois, Noah Cyrus et Lil Xan viennent de rompre brutalement. La raison? Le rappeur de 21 ans est certain que la sœur cadette de Miley Cyrus lui a été infidèle. Tout ça à cause d'un malentendu, selon la chanteuse de 18 ans. Elle lui a en effet envoyé une photo truquée où l'on voyait la tête du chanteur Charlie Puth sur le corps nu d'un acteur porno. Son copain, de son vrai nom Diego Leanos, a très mal réagi à sa blague.

«Putain, pourquoi tu m'a envoyé ça?», lui a-t-il répondu. Sur sa story Instagram, Miley a diffusé le cliché sexy en déplorant les conséquences de son acte. «J'ai le cœur brisé et je suis perdue. C'est la photo que j'ai envoyé à Diego et qui lui a fait croire que je le trompais, a-t-elle confié à ses fans. Je n'ai jamais commis cette chose dont on m'accuse». À la fois blessée et vexée par celui qu'elle aimait, Noah a conseillé à ses jeunes admiratrices d'éviter les personnes qui entrent dans leur vie «pour tout foutre en l'air» et les «faire se sentir comme une merde».

De son côté, Lil Xan a fait savoir sur le réseau social, lundi 3 septembre 2018, qu'il n'avait plus envie de sortir le clip de la chanson qu'il avait enregistrée en duo avec Noah, «Live or Die». «Pour le moment la vidéo ne sera pas diffusée, a-t-il dit. Je viens d'apprendre que tout était faux et qu'on s'était servi de moi. Je pensais être amoureux, mais peu importe. Merci Noah. J'espère que la chanson marchera. Les gens aiment me faire souffrir. Cela fait tellement mal, putain!».

Après avoir supprimé les photos où il apparaît avec son ex-copine sur Instagram, l'Américain a posté une vidéo où on le voit uriner sur un trophée célébrant le succès de son single «Betrayed» (signifiant trahi, en français). Une façon comme une autre pour le bad boy de symboliser son coup de gueule.

Lil Xan breaking up with Noah Cyrus bc of a Charlie Puth meme is 2018 at its peak pic.twitter.com/cjqChvoiks— Girl Fieri (@girrl_fieri) 3 septembre 2018

(L'essentiel)