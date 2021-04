Quavo et Saweetie se disputent dans un ascenseur

Une altercation physique entre Quavo et Saweetie a été diffusée par TMZ !pic.twitter.com/Bw6RsujIDL — Kultur (@Kulturlesite_) March 30, 2021

Les images, publiées sur TMZ datent de 2020. On peut y voir les rappeurs américains Quavo et Saweetie en train de se disputer pour ce qui semble être une boîte de console de jeux vidéos. La séquence commence avec la jeune femme de 27 ans qui frappe et pousse celui avec lequel elle était alors en couple pour attraper la boîte. Le rappeur de 29 ans revient ensuite et entraîne Saweetie dans l’ascenseur en la tirant par le bras et tous deux tombent sur le sol. Seul Quavo se relève. Ce n’est que lorsque le membre de Migos sort que sa compagne se relève et tente tant bien que mal de sortir de la cabine.

Selon le site américain, la police de Los Angeles, qui a vu la vidéo, a ouvert une enquête pour déterminer ce qui s’est passé ce jour-là, avant et après l’altercation qui a été filmée. Les agents souhaitent interroger Quavo et Saweetie séparément . D’après les sources judiciaires de TMZ, ce que l’on voit sur la vidéo pourrait être considéré comme un cas de violence domestique dans lequel les deux parties sont en tort.

Une fois son enquête terminée, la police pourrait transmettre ses conclusions au procureur de la ville qui devrait alors décider d’éventuelles poursuites. Comme le précise TMZ, ni Quavo ni Saweetie ne se sont exprimés depuis la mise en ligne de la vidéo.

