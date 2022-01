Les Spice Girls réunies au mariage du fils de Victoria?

Et si les Spice Girls se reformaient à l’occasion du mariage du fils de Victoria Beckham, qui s’est offert une maison pour 10 millions? L’idée a de quoi réjouir les fans du grils band des années 1990, mais il y a peu de chances qu’elle devienne réalité, même si c’est ce que certains tabloïds britanniques aimeraient nous faire croire. D’après le Sun, Victoria a invité les quatre autres membres du groupe au mariage de Brooklyn et de Nicola Peltz, qui se tiendra le 9 avril 2022 en Floride. «C’était une charmante invitation et les filles ont hâte d’assister à la cérémonie. Ce sera la première fois qu’elles se retrouveront depuis longtemps. Elles se réjouissent donc de pouvoir rattraper le temps perdu», a déclaré une source au Daily Mail.

Il n’en fallait pas plus pour que des rumeurs d’une reformation des Spice Girls commence à courir, d’autant plus que Melanie Chisholm avait confié en décembre 2021 dans le «Ellen DeGeneres Show» qu’elle et ses collègues parlaient constamment d’une future tournée mondiale du groupe. «Ça a toujours fait partie de nos plans. Nous avons fait cette incroyable tournée des stades au Royaume-Uni il y a deux ans. C’était la meilleure chose que nous avons faite», avait-elle alors assuré. Cependant, il y a peu de chances que Victoria soit de la partie, puisqu’elle avait dit qu’elle ne chanterait plus jamais avec les Spice Girls.

(L'essentiel/jfa)