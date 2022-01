Ed Sheeran est le roi des impôts en 2021

Ed Sheeran n’est pas un homme à plaindre. Heureux père de famille et heureux dans la musique avec un dernier album en date, «Equals», le folkeux a tout pour lui. Revers de la médaille, celui dont la fortune est estimée à plus de 240 millions d'euros, a payé une sacrée somme aux impôts en 2021. Ainsi, d’après les calculs du Sunday Times, le Britannique de 30 ans s’est acquitté de 12,5 millions de livres, soit plus de 15 millions d'euros. Ce montant fait de celui qui a sorti une chanson de Noël avec Elton John la célébrité la plus taxée du Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive. En 2021, Sheeran a perçu un revenu lié aux royalties de sa musique de 21,35 millions de livres (25,6 millions d'euros).

«Nous avons tous lu beaucoup de choses ces dernières années sur des célébrités impliquées dans des polémiques au sujet de leurs impôts. Ce qu’on remarque aussi aujourd’hui, c’est qu’il existe également de nombreuses stars du monde du sport, de la musique ou du divertissement qui restent à l’écart de ces structures offshore et des autres stratagèmes qui permettent de payer moins», note l’hebdomadaire britannique. Et de saluer le fait qu’en dépit des sommes impressionnantes payées par Ed Sheeran, «il est plus transparent sur ses finances que bien d’autres célébrités»: «Une bonne habitude que d’autres devraient suivre».

Au deuxième rang de ce classement, on retrouve les membres de Queen Brian May et Roger Taylor, qui ont payé conjointement aux impôts 9,1 millions de livres. La troisième place du podium est occupée par David et Victoria Beckham avec une facture de 7,2 millions de livres. À titre de comparaison, ces montants semblent assez dérisoires par rapport aux 481,7 millions de livres dont se sont acquittés Denise, John et Peter Coates. Cette famille, qui a versé le plus gros montant aux impôts tous domaines confondus, est derrière l’empire de jeux d’argent Bet365.

(L'essentiel/fec)