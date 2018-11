Justin Bieber veut «ressembler à Jésus»

Même si cela ne fait que deux mois qu'il a passé la bague au doigt de Hailey Baldwin et que tout se passe pour le mieux, Justin Bieber s'en remet à ses inspirations divines pour placer son mariage sous les meilleurs auspices. «Les relations sont dures et l'amour n'est pas toujours facile, mais merci Jésus de me montrer le chemin», a-t-il déclaré samedi, sur son compte Instagram. «Je veux lui ressembler: être plus patient, gentil et altruiste», a-t-il continué, en précisant qu'il avait fêté Thanksgiving pour la première fois en tant qu'homme marié et qu'il ne pouvait pas être plus heureux.

Hailey et Justin, tous deux membres d'une église évangélique, ont célébré, le même jour, l'anniversaire de la jeune femme en famille. Pattie Mallette, la mère de Justin, a tenu à souhaiter le meilleur à sa bru via le réseau social: «Je suis tellement reconnaissante de t'avoir pour fille».

(L'essentiel/szu)