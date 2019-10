Les Miss Belgique tombent comme des mouches...

Même si la grande élection de Miss Belgique 2020 n'aura lieu que le 11 janvier, les préparatifs vont bon train pour les 32 finalistes qui prennent actuellement la pose sous le soleil égyptien de Charm el-Cheikh. Située à la pointe sud du désert du Sinaï, la station balnéaire bénéficie d'une météo favorable tout au long de l'année avec des températures moyennes approchant les 33 degrés, au mois d'octobre.

Des températures importantes qui ne sont pas supportées par toutes les candidates belges. Et pour cause... Une envoyée spéciale du groupe Sud Presse explique, ce lundi, que certaines ont décidé «de ne pas manger pour garder un ventre plat». Une attitude vivement déconseillée, surtout quand les journées sont très longues et que les shootings se multiplient en plein soleil.

Six d'entre elles, au moins, se sont plaintes, de diarrhées, de déshydration et de maux de ventre, précise encore Sud Presse qui a mené sa petite enquête sur place. L'hygiène de l'hôtel cinq étoiles n'est nullement remise en cause. Or, les candidates au titre de Miss Belgique ne boivent pas assez «pour ne pas être ballonnées sur les photos».

