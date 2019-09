De journaliste à star siliconée sur Instagram

Plus de 1,4 millions de followers sur Instagram, 79 publications suggestives, des seins, des lèvres et des fesses refaites qu'elle affiche pour la modique somme de 5 500 euros par post. Voilà la nouvelle vie d'Alexa Dellanos. Pourtant, rien ne destinait cette Américaine de 23 ans à cette carrière. Fille de la célèbre journaliste, auteur et animatrice Myrka Dellanos, Alexa avait choisi de suivre les traces de sa mère en intégrant une formation de journalisme audiovisuel. Mais c'était avant de découvrir la poule aux œufs d'or. «Je ne réalisais pas tout l'argent qui se cache derrière Instagram jusqu'à ce que je me lance dessus. Maintenant, le ciel est ma seule limite», confie la star du réseau social au journal australien Daily Mercury.

Tout commence en 2018. La jeune femme s'inscrit sur le réseau social en début d'année et publie des photos d'elle sur son compte. Le succès est immédiat. «J'ai décidé que je gagnerais trois fois plus sur les médias sociaux que mon salaire de journaliste ». Moins de deux ans après son inscription, Alexa Dellanos est incontestablement devenue une référence sur Instagram. La jeune femme voyage dans le monde entier et publie des photos d'elle en bikini, à bord d'un yacht ou devant un jet privé.

23 000 euros de chirurgie esthétique

Bien que la jeune femme semble mener une vie de rêve, elle aborde aussi les côtés négatifs de son style de vie. Outre les commentaires haineux et les photos inappropriées qui lui sont envoyés sur les réseaux sociaux, une histoire l'a particulièrement perturbée. «Il y a trois ans, j'ai reçu des fleurs dans le hall de mon appartement et une carte d'un adepte Instagram anonyme me demandant de l'épouser», livre Alexa à Daily Mercury. «C'était tellement effrayant. Je pensais que personne ne savait où j'habitais. Heureusement, j'ai déménagé depuis.»

Pour en arriver à une image et un corps qui valent chers, la star d'Instagram a aussi dû faire des concessions, suivant un régime végétalien strict durant cinq ans, ainsi qu'un programme de remise en forme intensif. L'Américaine de 23 ans a aussi déboursé près de 23 000 euros en chirurgie esthétique. «J'ai subi une intervention chirurgicale pour améliorer ce que j'avais déjà.» En 2018, elle subit une augmentation mammaire. Les lèvres et les fesses ont suivies dans la même année. «Cela m'a certainement aidé à obtenir un solide appui en seulement un an et demi.»

