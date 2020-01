Très amaigrie, Adele inquiète ses fans

En octobre dernier, Adele marquait le coup en publiant une photo de sa nouvelle silhouette sur Instagram, accompagnée de la légende «Avant, je pleurais. Maintenant, je transpire» en référence à son nouveau mode de vie. Cours de pilates et régime sans sucre, elle aurait perdu une vingtaine de kilos. Un changement radical auquel ses fans ont du mal à s'habituer.

Actuellement en vacances aux Caraïbes en compagnie de ses amis Harry Styles et James Corden, des photos de la chanteuse, visage creusé et clavicules saillantes, font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Certains fans peinent à reconnaître la chanteuse: «Qui est cette personne? Où est Adele?», «Rendez-nous l'ancienne Adele, s'il vous plaît» ou encore «Hello from the other side?», peut-on lire sur Twitter.

Euh rendez nous l'ancienne Adèle svp https://t.co/sxjRT05WRm — ????????Arîsay (@Couscousfragile) January 5, 2020

D'autres la soutiennent et dénoncent une société «jamais satisfaite»: «Vous êtes ignobles. Vous harcelez les gens tous les jours parce qu'ils sont trop "ronds" et quand ils maigrissent, vous vous moquez d'eux fort. Si Adele se sent mieux dans son corps aujourd'hui, je suis heureux pour elle et vous devriez en faire autant».

Adèle vous êtes jamais content pour elle depuis 2013 vous n’arrêtez pas de faire des remarques grossophobe sur elle, de l’harceler aux sujets de son poids sur toutes les plateformes. Et maintenant qu’elle a maigris vous êtes tjr pas content ? Leave her ! FuckingHell — 모건 ???????? (@ohCjJoon) January 5, 2020

Souriante, la chanteuse semble bien dans sa peau

Malgré une transformation physique controversée, le grand sourire d'Adele, lui, ne change pas. La star, qui apparaît radieuse sur chaque photo et bien dans son nouveau corps, est saluée par beaucoup d'internautes. «Je la trouve merveilleuse. Peu importe sa forme tant qu'elle est heureuse».

(sl/L'essentiel)