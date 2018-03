Khloé Kardashian révèle le sexe de son futur bébé

C'était le dernier secret encore gardé du clan Kardashian-Jenner. Après que Kim a accueilli la petite Chicago, née d'une mère porteuse et que Kylie a annoncé qu'elle avait accouché d'une fille, il ne restait plus qu'à connaître le sexe du bébé de Khloé. C'est désormais chose faite. Dimanche, les téléspectateurs américains (et donc le monde entier grâce aux réseaux sociaux) ont appris que la jeune femme et son chéri allaient avoir une fille. Une sacrée surprise pour Khloé qui était persuadée d'être enceinte d'un garçon.

Pendant un moment, elle a même espéré que sa demi-soeur Kylie, qui lui avait annoncé la nouvelle, lui avait menti. Elle a cependant rapidement retrouvé ses esprits et a fait part de sa joie sur Twitter. «Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Son timing n'est jamais mauvais! (...) Je suis tellement excitée de savoir que ma fille aura les meilleures amies du monde avec Chicago et Stormi!! Dieu est grand!!! Merci pour notre princesse», a écrit la future maman de 33 ans.

God gives us what we need! His timing is never wrong! ?? my hormones were IN RARE FORM for that news– Khloé (@khloekardashian) 5 mars 2018

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess ? – Khloé (@khloekardashian) 5 mars 2018

(L'essentiel/jfa)