Loana se relance dans «La Villa des cœurs brisés»

N'est-ce pas sa participation à «Loft Story» et sa célébrité soudaine qui l'ont poussée à ses tentatives de suicide et sa descente aux enfers? Qu'importe, la téléréalité reste l'amour de la vie de Loana. Après «Je suis une célébrité, sortez-moi de là» et deux saisons des «Anges», la blonde de 40 ans va participer à la quatrième saison de «La Villa des cœurs brisés», annonce «Purepeople». Et oui, il y aura du boulot pour Lucie, la love coach!

Le tournage de l'émission a lieu actuellement en République Dominicaine.

Le générique de la troisième saison de «La Villa des cœurs brisés»:

(L'essentiel)