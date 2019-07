Gwyneth Paltrow: ses fesses ne sont pas au top!

Gwyneth Paltrow est formelle: son derrière n'est plus ce qu'il a un jour été. La star est pourtant connue pour son amour du fitness et du bien-être, mais selon The Sun, son amour des pâtes a eu un impact sur son corps.

«Après des mois d'entraînement avec Tracy, je suis passée nue devant mon miroir un jour, et je me suis dit ''mince, c'est le cul de qui?'' Puis je me suis rendu compte que c'était le mien», a-t-elle expliqué au Goop Health Wellness Summit à Londres. «Mes fesses ne sont pas au top en ce moment. Je reviens d'Italie, et je me suis bâfrée de pâtes», ajoute la comédienne.

La star, mariée à Brad Falchuk, avait précédemment confessé qu'elle avait un régime plutôt sain, mais qu'elle pouvait perdre le contrôle si elle ne se force pas à s'y astreindre. «J'ai un régime sain, donc si je mange des aliments transformés et que je ne surveille pas ma consommation d'alcool, je le sens», avait-elle expliqué à Women's Health.

(L'essentiel)