«Je vais essayer de vaincre cette phobie»

Révélée par la série « Stranger Things », Millie Bobby Brown fait ses débuts au cinéma dans «Godzilla II: Roi des Monstres». À tout juste 15 ans, l'actrice anglaise est aussi une ambassadrice engagée auprès des jeunes.

Vous vous retrouvez face à des monstres effrayants dans ce film, comme dans la série «Stranger Things». Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie?

Millie Bobby Brown: Oh, tellement de choses. Allons-y pour une réponse légère parce que je pourrais aller très en profondeur sur ce sujet et parler des dirigeants de la planète mais oublions ça! Je vais dire les requins. Je crois que pour mon 16e anniversaire, je vais faire quelque chose pour confronter cette phobie. J'ai aussi peur du noir. Et de tout ce qui est vieux…pas des gens! Juste des choses, comme les antiquités, les films en noir et blanc, une vieille chanson…

Vous incarnez la fille d'une militante écolo. Quelle importance accordez-vous personnellement à la question de l'environnement?

Notre monde est notre maison et notre planète a besoin qu'on se rassemble, qu'on forme une équipe. Nous sommes séparés les uns des autres par des frontières mais globalement des êtres humains qui vivent au même endroit. On doit donc commencer à faire quelque chose pour changer les choses dans nos vies, pour nos familles, nos amis et pour les animaux.

Éprouvez-vous une grande fierté d'être ambassadrice de l'UNICEF?

J'ai été nommée à ce poste fin 2018, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Ce jour représentait tellement pour moi parce qu'il existe une Journée internationale de la Femme et une journée internationale de l'homme, mais fêter les enfants à cette échelle est génial. Recevoir ce titre d'ambassadrice est complètement dingue mais me voir offrir en plus une plateforme pour aller visiter ces gens et défendre les droits des enfants est tout pour moi.

