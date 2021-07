Ed Sheeran a failli arrêter la musique

Il est l’un des plus célèbres et prolifiques chanteurs dans le monde. Pourtant, Ed Sheeran, 30 ans, a sérieusement songé à stopper sa carrière à la naissance de sa fille Lyra, aujourd’hui âgée de 11 mois, qu’il a eue avec son épouse, Cherry Seaborn. En découvrant les joies de la paternité, les priorités de l’artiste, qui a vendu plus de 150 millions d’albums, ont failli changer. «La musique, ça fait partie de moi. Puis j’ai eu ma fille et je me suis dit: "OK, c’est bon. C’est fini. Je vais probablement être un père et c’est tout. Je ne ferai plus de musique"», a-t-il confié à la radio SiriusXM.

Cependant, l’interprète de «Bad Habits», qui avait fait une pause d’un an après le succès de son album «Divide», en 2017, a finalement changé d’avis. La raison? Le Britannique a compris qu’il avait envie de transmettre à son enfant des valeurs qu’il trouve primordiales. «Il est important que ma fille grandisse en sachant que ses parents travaillent dur et qu’ils aiment leur job, plutôt qu’elle voie son père sans emploi, à ne rien faire». Pendant son break d’une année, Ed n’est pas resté inactif. Loin de là. «J’ai écrit deux albums et j’ai écrit 250 chansons. À peu près 50 ballades, a-t-il dit. J’ai écrit 25 chansons par semaine».

(L'essentiel/lja)