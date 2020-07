La détresse des parents sur les lieux du drame

Quatre jours après la disparition de l'actrice après une sortie en bateau sur un lac en Californie du sud, l'espoir de retrouver Naya Rivera vivante s'amenuisent d'heures en heures, alors que les recherches se poursuivent. Une attente insoutenable pour sa famille qui s'est rendue sur les lieux du drame.

Désemparés, les parents et le frère de l'actrice de 33 ans ont manifesté leur désespoir de différentes manières. C'est d'abord le père de l'Américaine qui a couru vers le lac avant de se jeter à l'eau. Tentant de «connecter» avec sa fille disparue l'homme s'est ensuite mis de l'eau sur le visage. Une scène touchante qui laisse imaginer le calvaire d'un père...

Plus tard, la mère de Naya s'est mise à genou sur le ponton, les bras étendus, comme pour implorer le lac de lui rendre sa fille vivante. À ses côtés, son frère est resté débout, stoïque, probablement paralysé par l'émotion. Les deux ont ensuite participé aux opérations de recherche infructueuses pour le moment.

