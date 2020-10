Jean-​​Pascal attaque le physique de Sylvie Tellier

"Je ne peux pas la voir"



Jean-Pascal est le beau-frère de Sylvie Tellier mais apparemment il ne la porte pas dans son cœur #TPMP pic.twitter.com/EhRAZx2ykH — TPMP (@TPMP) October 12, 2020

Chroniqueur dans «Touche pas à mon poste», Jean-Pascal Lacoste a été interrogé par Cyril Hanouna sur la disqualification de Miss Franche-Comté. «Choqué ou pas choqué?», a lancé l'animateur qui a rappelé que le trublion de la Star Ac' était le beau-frère de la directrice du Comité Miss France. «On va voir s'il est langue de bois (...) Vous avez peut-être peur de votre belle-sœur». «Pas du tout, je peux pas la voir!», a immédiatement lancé Jean-Pascal, déclenchant l'hilarité sur le plateau.

«Ma femme est divine comparée à elle», a-t-il rajouté. Bronca dans le studio. «J'ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa sœur» et d'enchaîner en disant «ça devait être en noir et blanc à l'époque des Miss France» (sous-entendu lors de l'élection de Sylvie Tellier en 2001). Le chroniqueur s'explique: «On ne s'entend pas du tout, je l'apprécie pas du tout parce qu'elle s'est permis de me juger sans me connaître».

Il conclut ensuite sur le débat autour de la disqualification de Miss Franche-Comté pour des photos dénudées: «Il faudrait remettre à niveau les Miss et revenir en 2021, on n'est plus en 1912. Je pense que c'est Sylvie Tellier qu'il faut changer». Bim! Cyril Hanouna clôt le débat: «Apparemment dans la famille, il y a une entente cordiale!».

Jean-Pascal partage la vie de Delphine Tellier

(mc/L'essentiel)