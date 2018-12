Justin Bieber n'est plus le plus détesté sur YouTube

Justin Bieber vient de perdre un record, mais il ne le regrettera certainement pas. Jusqu'ici à la première place du classement des vidéos les plus détestées sur YouTube, avec le clip du tube «Baby» datant de 2010, le chanteur canadien doit désormais se contenter de la deuxième place. Publiée il y a seulement une semaine, le 6 décembre dernier, la vidéo YouTube Rewind 2018 lui a ravi la couronne.

En effet, en seulement quelques jours, plus de 10 millions d'internautes ont appuyé sur le pouce vers le bas sous cette compilation des événements de l'année qui a été vue plus de 120 millions de fois jusqu'ici. D'une durée de plus de 8 minutes, elle réunit de nombreuses stars de YouTube, parmi lesquelles l'acteur Will Smith, le streamer Ninja, ou encore le créateur Casey Neistat.

La raison du grand mécontentement des internautes: l'absence de grands noms de la plateforme vidéo de Google tels que le Suédois PewDiePie, alias Felix Kjellberg de son vrai nom, soit le youtubeur avec le plus d'abonnés (76 millions) ou l'Américain Logan Paul, ou encore le trop grand nombre de références au jeu «Fortnite».

«Nous avons fait l'histoire», s'est réjoui un utilisateur sous la vidéo de Justin Bieber, qui ne compte que 9,8 millions de dislikes. «Le monde peut accomplir de grandes choses quand il s'unit pour une cause commune», écrit un autre, à la suite de commentaires qui invitaient les utilisateurs à retirer leurs dislikes sous le clip «Baby». «Et bien, tu ne peux pas être le roi pour toujours... des dislikes bien entendu», commente une autre personne en s'adressant à l'artiste. «Je me sens un peu triste parce qu'en n'étant plus "la vidéo la plus détestée" cette chanson ne sert plus à rien si ce n'est à la nostalgie. C'est comme la fin d'une époque», déplore encore un utilisateur de YouTube.

Pour la petite histoire, la 3e place du classement est occupée par la chanson de Jake Paul «It's Everyday Bro» avec 4 millions de dislikes.

À noter que le youtubeur américain Marques Brownlee, alias MKBHD, et PewDiePie, ont publié chacun une vidéo pour analyser la situation:

(L'essentiel/man)