«Elle est prête à reprendre le contrôle de sa vie»

Après avoir connu la célébrité à l'adolescence, Britney Spears a traversé une dépression en 2007 après la fin de son mariage avec Kevin Federline et suite à la mort de sa tante Sandra Bridges Covington. Cette mauvaise passe a permis à son ex-mari d'obtenir la garde de leurs fils Sean et Jayden, tandis que son père Jamie Spears a pris le contrôle de ses finances. Cependant, au cours des dernières années, la chanteuse de 36 ans a travaillé dur pour reprendre sa vie en main.

«Britney est une fille complètement différente de celle qu'elle était il y a plus d'une décennie», a déclaré une source bien informée au magazine britannique Closer. «Elle est enfin redevenue elle-même après des années de tourments et de troubles. Elle est la Brit que tout le monde connaissait et aimait les premières années. Sa famille a l'impression qu'elle est prête à reprendre totalement le contrôle de sa vie, alors son père est prêt à passer le relais».

Las Vegas, le succès

La chanteuse de Toxic a récemment terminé sa résidence à Las Vegas, qui a été un véritable succès et se prépare à partir en tournée avec son show «Piece of Me», tournée qui l'emmènera notamment à travers l'Europe.

Ses proches affirment que la véritable raison expliquant sa nouvelle attitude est son petit copain, le coach sportif Sam Asghari. Toujours selon la source, «Sam a eu une influence incroyable sur Brit». Et de compléter: «Il a revu entièrement sa nutrition et son activité physique. Il l'a encouragée à pratiquer le yoga, la méditation et le Tai Chi, ainsi que l'acupuncture et le Reiki, pour l'aider à rester équilibrée, calme et concentrée malgré le stress. (...) Au début de la carrière de Brit, les spectacles et de la pression liée à la célébrité étaient omniprésents. Elle pense maintenant avoir trouvé le bon équilibre entre le travail et la vie de famille, en dédiant plus de temps à sa relation avec Sam et ses garçons. Elle est extrêmement stricte avec son équipe pour s'assurer qu'elle n'est jamais loin de l'un d'eux pendant de longues périodes».

(L'essentiel/Cover Media)