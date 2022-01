Taylor Swift en Cornouailles pour des fiançailles?

La pop star Taylor Swift a-t-elle gravi un échelon supplémentaire dans sa relation avec Joe Alwyn? Quatre ans après une première rumeur de fiançailles, les tabloïds britanniques en ont lancé une nouvelle dès qu’ils ont appris que le couple a passé des vacances éclair en Cornouailles.

La semaine dernière, Taylor Swift, 32 ans, et son chéri, 30 ans, se sont envolés de Nashville, aux États-Unis, pour Londres, avant de rejoindre St. Ives, où ils ont profité de l’air de la ville côtière pendant trois jours. Pour leurs proches, il ne fait aucun doute que, si la chanteuse et l’acteur ont parcouru plus de 6 000 kilomètres pour ne rester sur place qu’une si courte période, c’est que ce voyage était «forcément spécial».

«Taylor est très riche, elle peut voyager presque partout, à tout moment. Mais pour aller aussi loin pour seulement quelques jours, c’est que cela devait signifier beaucoup pour elle. Des fiançailles pourraient expliquer un si long voyage vers cet endroit», a raconté une source au Sun, tout en expliquant que Swift et Alwyn ont vécu le confinement ensemble et que «cette période a rendu les choses encore plus sérieuses».

(L'essentiel/jde)