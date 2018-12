Astrid pensait avoir la grippe, c'est plus grave

«Non, je ne fais pas une nouvelle chirurgie esthétique, vraiment pas». Depuis son lit d'hôpital, Astrid Nelsia semble souffrir le martyre. Sur Snapchat, la jeune femme, starlette de nombreuses téléréalités, a confié être victime d'une méningite.

La jolie brune l'aurait contractée début décembre, en rentrant du Maroc, où elle tournait la première partie des «Anges 11». «Je pensais que j'avais la grippe. J'avais grave mal à la tête et des courbatures partout». Dans une vidéo, la pin-up de 23 ans explique, en larmes, qu'elle ne souhaite cette épreuve à personne. «Je crève de froid et je ne peux pas regarder le cathéter qu'ils m'ont posé. Ça me dégoûte trop. En plus, ils ont pris du jus de ma colonne vertébrale», a-t-elle ajouté en décrivant la douleur d'une ponction lombaire.

Même si sa souffrance est indéniable, la belle a su garder un certain sens de l'humour pour décrire son calvaire: «Ici, c'est pire que «Grey's Anatomy» (ndlr: la série hospitalière). Si la publication date de dimanche, impossible de savoir comment elle se porte depuis lors. Selon Purepeople, elle était toujours hospitalisée mercredi.

(L'essentiel/szu)