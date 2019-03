Agathe Auproux est atteinte d'un cancer

«Je dois vous dire quelque chose. J'ai un cancer. Un lymphome exactement. Je suis en chimiothérapie depuis mi-décembre et pendant encore trois mois.» C'est sur Instagram qu'Agathe Auproux a révélé cette triste nouvelle, lundi 11 mars 2019. On la voit hospitalisée sur plusieurs photos, gardant malgré tout le sourire. «Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau», continue-t-elle dans son message.

Même si son état de santé paraît alarmant, la Française de 27 ans tient à rassurer ses followers. «Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours.»

« Je suis malade. Et je vais guérir. »

Consciente qu'elle exerce un métier d'image, l'ex-chroniqueuse de «Touche pas à mon poste!» qui officie désormais dans l'émission sportive «Temps Mort», sur OKLM TV, pensait qu'il serait plus facile de ne pas parler publiquement de sa maladie. «C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage. Je n'ai absolument pas honte d'être malade. Je suis malade. Et je vais guérir», assure-t-elle.

La journaliste a conclu son message en remerciant le personnel médical qui l'accompagne depuis ses premiers examens datant de septembre 2018, ainsi que ses proches qui vivent cette épreuve à ses côtés. «Je ne cherche ni attention ni compassion, je suis juste contente que vous le sachiez. Pour ma tranquillité d'esprit, qui est primordiale et que j'espère retrouver avec cette démarche de vérité», ajoute-t-elle. Ses fans ont été nombreux à la soutenir et à l'encourager.

(L'essentiel/lja)