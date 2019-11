Pete Doherty a été libéré sous condition

Le chanteur britannique Pete Doherty a été remis en liberté samedi après deux jours de garde à vue à Paris pour usage de stupéfiants, le parquet ayant requis contre lui une amende de 5.000 euros (plus de 5400 francs) sous peine d'emprisonnement, a appris l'AFP de sources concordantes.

Le membre des Libertines, âgé de 40 ans, avait été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi peu après avoir acheté de la cocaïne dans le IXe arrondissement de la capitale. Le chanteur «a fait l'objet d'une ordonnance pénale (une procédure judiciaire simplifiée, ndlr) pour usage de stupéfiants avec réquisitions de 100 jours-amende à 50 euros», a précisé samedi le parquet de Paris. Cette peine, qui peut se transformer en emprisonnement si l'amende n'est pas payée, doit encore être homologuée par un juge du tribunal de Paris.

Sa tournée européenne compromise?

Selon son avocat Arash Derambarsh, Pete Doherty, qui est au début d'une longue tournée en Europe et principalement en Grande-Bretagne, «s'est engagé à être suivi à temps plein par un addictologue et un médecin afin de ne pas retomber dans la tentation». Pete Doherty, qui s'était débattu pour s'opposer à son arrestation, était alors en état d'ébriété, selon le récit d'une source policière. Au moment de son interpellation, il avait tenté de se débarrasser de deux sachets contenant de la cocaïne, dont un ouvert et en partie consommé, a ajouté cette source.

Son avocat avait dénoncé auprès de l'AFP «une interpellation musclée et disproportionnée», soulignant que le chanteur n'avait «qu'un gramme de cocaïne» sur lui. «Ce n'est pas un délinquant, il suit une cure de désintoxication en France et en Angleterre et veut se concentrer sur la suite de sa carrière artistique», avait-il ajouté. Pete Doherty, également connu comme l'ancien petit ami du mannequin Kate Moss, a fait à plusieurs reprises les gros titres de la presse pour ses excès liés à sa consommation de drogue.

En juillet 2012, il avait ainsi été mis à la porte d'un centre de désintoxication de luxe en Thaïlande pour n'avoir pas fait preuve de volonté de combattre son addiction à l'héroïne.

(L'essentiel/nxp/afp)