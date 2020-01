Malmenée par les mecs, elle préfère rester seule

De retour sur le petit écran dans l'émission «Mamans & célèbres», diffusée du lundi au vendredi à 16h10 sur TFX, Émilie Nef Naf fait le bilan de sa vie sentimentale. Et celle-ci a plutôt été chaotique.

«J'ai longtemps vécu pour les mecs, j'ai accepté de vivre en Italie, au Mexique, à Bordeaux, à Paris. Tout ça pour suivre un homme et au final, quand c'est terminé, on se retrouve toute seule, dit-elle à Purepeople.com. Le problème, c'est que j'ai beaucoup souffert en amour, j'ai été trop déçue et j'ai fait trop de concessions».

La gagnante de «Secret Story 3», maman de Maëlla, 7 ans, et Menzo, 5 ans, nés de son union avec le footballeur Jérémy Ménez, qu'elle a quitté en 2016, vit maintenant à Lille. La Française de 32 ans, qui est ensuite sortie avec les joueurs de basketball Bruno Cerella, puis Nobel Boungou Colo, ne veut désormais plus partager son quotidien avec un homme. Elle préfère être une mère célibataire. «Mes enfants et moi, nous sommes bien comme ça. J'ai été élevée seule par ma mère, je suis née de père inconnu et mon beau-père n'a pas été un bel exemple car il avait des problèmes avec l'alcool, se souvient la jeune femme. La vie de famille avec le modèle papa, maman, frères et sœurs, je ne connais pas.»

Côté professionnel, en plus d'apparaître avec sa fille et son fils dans le programme de téléréalité, Émilie, qui compte 600 000 abonnés sur Instagram, est à la tête d'une société de compléments alimentaires.

(L'essentiel/lja)