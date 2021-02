«Thor» débarque, le coût de la vie explose

L’acteur de 37 ans a quitté Los Angeles pour Byron Bay en 2014. Chris Hemsworth avait alors expliqué que son déménagement dans cette petite ville côtière du sud-est de l’Australie permettrait à lui et à sa famille de vivre plus tranquillement, loin des affres du monde du showbiz.

Si son arrivée a fait à l’époque la fierté des quelques milliers d’habitants de la station balnéaire, aujourd’hui ils sont nombreux à en vouloir à l’acteur australien. «Avec les Hemsworth, la ville s’est transformée. C’est devenu un mini Hollywood», ont-ils expliqué à news.com.au.

Selon eux, depuis que celui qui incarne le superhéros Thor dans les films Marvel s’est installé ici, beaucoup d’autres célébrités ont fait de même. Résultat, le coût de la vie a explosé, les prix des logements se sont envolés et la ville est envahie de touristes et de paparazzis. «Ces stars sont venues parce qu’elles cherchaient ce dont tout le monde rêve: un coin de paradis. Mais regardez autour de vous, cela n’a plus rien à voir avec le paradis», a résumé la mort dans l’âme un habitant.

(L'essentiel/jde)